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Прокуратура обязала главу рязанского поселения снести аварийное здание
Установлено, что на территории села Береговая Погореловка Пронского района расположено одноэтажное административное здание, находящееся в муниципальной собственности. Указанный объект в силу своего аварийного состояния представлял опасность для жизни и здоровья окружающих, в том числе несовершеннолетних. Вместе с тем, доступ посторонних лиц на его территорию, с учетом аварийного состояния отдельных конструктивных элементов, ограничен не был. Кроме того, администрацией района не были приняты меры по сносу здания. По данному факту главе сельского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения нарушения устранены, произведен снос объекта.

Прокуратура обязала главу рязанского поселения снести аварийное здание. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на территории села Береговая Погореловка Пронского района расположено одноэтажное административное здание, находящееся в муниципальной собственности.

Указанный объект в силу своего аварийного состояния представлял опасность для жизни и здоровья окружающих, в том числе несовершеннолетних. Вместе с тем, доступ посторонних лиц на его территорию, с учетом аварийного состояния отдельных конструктивных элементов, ограничен не был.

Кроме того, администрацией района не были приняты меры по сносу здания.

По данному факту главе сельского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения нарушения устранены, произведен снос объекта.