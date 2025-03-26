Полицейские задержали 32-летнего рязанца за кражу

В полицию обратился 66-летний мужчина и сообщил, что со двора его дачного дома в селе Мелехово Чучковского района похитили оборудование для вспашки земли. Вскоре оперативники узнали, что один из жителей поселка Чучково рассказал знакомому, что нашел культиватор, оборудование ржавело под открытым небом. Сотрудники полиции установили, что работник местного сельхозпредприятия причастен к краже. Злоумышленника задержали.Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

Полицейские задержали 32-летнего рязанца за кражу. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился 66-летний мужчина и сообщил, что со двора его дачного дома в селе Мелехово Чучковского района похитили оборудование для вспашки земли.

Вскоре оперативники узнали, что один из жителей поселка Чучково рассказал знакомому, что нашел культиватор, оборудование ржавело под открытым небом.

Сотрудники полиции установили, что работник местного сельхозпредприятия причастен к краже.

Злоумышленника задержали.

Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.