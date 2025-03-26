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Вчера 10:00
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21 марта 13:00
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Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
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МВД предупредило россиян о взломе Wi-Fi-роутеров Keenetic и утечке данных
По информации компании, инцидент произошел еще в марте 2023 года. Независимый эксперт по кибербезопасности уведомил Keenetic о возможности несанкционированного доступа к базе данных мобильного приложения. Уязвимость устранили. Однако, проблема получила развитие спустя два года. В марте 2025 года команда проекта Cybernews получила от анонимного источника информацию о произошедшей утечке, подкрепленную образцами скомпрометированных данных. Проверка подтвердила слив конфиденциальной информации, включая пароли от Wi-Fi сетей, конфигурационные файлы роутеров и детальные служебные журналы. Keenetic публично признала факт утечки и разместила предупреждение на своем официальном сайте. Мошенники, получившие доступ к ключам шифрования и другим чувствительным данным, могут проникнуть в домашние и корпоративные сети пользователей. Отмечается, что большинство жертв находятся в России. МВД советует гражданам проверить марку своего домашнего или офисного роутера. В случае, если используется оборудование Keenetic, необходимо незамедлительно сменить пароли от всех важных учетных записей, а также пароль от Wi-Fi сети. Дополнительно рекомендуется провести мониторинг сетевой активности на предмет подозрительных сигнатур.

МВД предупредило россиян о взломе Wi-Fi-роутеров Keenetic и утечке данных. Об этом сообщил Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

По информации компании, инцидент произошел еще в марте 2023 года. Независимый эксперт по кибербезопасности уведомил Keenetic о возможности несанкционированного доступа к базе данных мобильного приложения. Уязвимость устранили. Однако, проблема получила развитие спустя два года.

В марте 2025 года команда проекта Cybernews получила от анонимного источника информацию о произошедшей утечке, подкрепленную образцами скомпрометированных данных. Проверка подтвердила слив конфиденциальной информации, включая пароли от Wi-Fi сетей, конфигурационные файлы роутеров и детальные служебные журналы. Keenetic публично признала факт утечки и разместила предупреждение на своем официальном сайте.

Мошенники, получившие доступ к ключам шифрования и другим чувствительным данным, могут проникнуть в домашние и корпоративные сети пользователей. Отмечается, что большинство жертв находятся в России.

МВД советует гражданам проверить марку своего домашнего или офисного роутера. В случае, если используется оборудование Keenetic, необходимо незамедлительно сменить пароли от всех важных учетных записей, а также пароль от Wi-Fi сети. Дополнительно рекомендуется провести мониторинг сетевой активности на предмет подозрительных сигнатур.