Мужчину отправили в колонию за кражу из рязанского пункта выдачи заказов

Установлено, что в ноябре 2024 года осужденный зашел в пункт выдачи заказов маркетплейса и увидел на столе мобильный телефон. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он похитил смартфон, который в дальнейшем продал, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению. Суд назначил ему наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Мужчину отправили в колонию за кражу из рязанского пункта выдачи заказов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2024 года осужденный зашел в пункт выдачи заказов маркетплейса и увидел на столе мобильный телефон.

Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он похитил смартфон, который в дальнейшем продал, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.

Суд назначил ему наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.