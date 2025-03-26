Минпросвещения подготовило список российских фильмов для семейного просмотра
В списке также представлены фильмы и мультфильмы для просмотра после уроков. Все картины разделены по возрастам. По данным Минпросвещения, перечень не является окончательным и будет регулярно дополняться. Уточняется, что образовательные организации самостоятельно принимают решение о включении рекомендованных фильмов в воспитательную работу.
Минпросвещения подготовило список российских кинофильмов и мультфильмов для семейного просмотра. Соответствующая информация 26 марта опубликована на сайте министерства.
В списке также представлены фильмы и мультфильмы для просмотра после уроков.
Все картины разделены по возрастам.
По данным Минпросвещения, перечень не является окончательным и будет регулярно дополняться.
Уточняется, что образовательные организации самостоятельно принимают решение о включении рекомендованных фильмов в воспитательную работу.
Полный список фильмов
Фото: сайт Минпросвещения