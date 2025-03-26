Минпросвещения подготовило список российских фильмов для семейного просмотра

В списке также представлены фильмы и мультфильмы для просмотра после уроков. Все картины разделены по возрастам. По данным Минпросвещения, перечень не является окончательным и будет регулярно дополняться. Уточняется, что образовательные организации самостоятельно принимают решение о включении рекомендованных фильмов в воспитательную работу.