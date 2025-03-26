Минобороны: ВСУ продолжают наносить удары по энергообъектам России
Отмечается, что у побережья Крыма сбиты два украинских ударных БПЛА, целью которых было оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Кроме того, ВСУ атаковали дронами объекты энергетики в Брянской и Курской областях, ряд потребителей остались без электричества.
ВСУ продолжают наносить удары по энергообъектам России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что у побережья Крыма сбиты два украинских ударных БПЛА, целью которых было оборудование Глебовского подземного хранилища газа.
Кроме того, ВСУ атаковали дронами объекты энергетики в Брянской и Курской областях, ряд потребителей остались без электричества.