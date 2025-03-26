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21 марта 13:00
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Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
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Ефремову предложили должность директора швейной фабрики
Михаилу Ефремову предложили должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики. Как заявил гендиректор Юрий Лукьянчиков RT, он является поклонником творчества актера и хочет помочь ему. «[Ефремова] освобождают. А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет», — сказал собеседник издания, добавив, что фабрика не пытается заработать на имени Ефремова. Лукьянчиков пояснил, что актеру готовы снять квартиру, предоставить питание, кабинет и служебное авто. Также хотят привлечь его к работе с детьми в театральном кружке. По словам директора, жить в Иванове постоянно Ефремову необязательно, он может работать в Москве и иногда приезжать на фабрику. Напомним, 24 марта суд разрешил актеру выйти по УДО. Во время отбывания наказания он работал на швейном предприятии.

Актеру Михаилу Ефремову предложили должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики. Об этом 26 марта сообщает RT.

Как заявил гендиректор Юрий Лукьянчиков изданию, он является поклонником творчества актера и хочет помочь.

«[Ефремова] освобождают. А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет», — сказал собеседник издания, добавив, что фабрика не пытается заработать на имени Ефремова.

Лукьянчиков пояснил, что актеру готовы снять квартиру, предоставить питание, кабинет и служебное авто. Также хотят привлечь его к работе с детьми в театральном кружке.

По словам директора, жить в Иванове постоянно Ефремову необязательно, он может работать в Москве и иногда приезжать на фабрику.

Напомним, 24 марта суд разрешил актеру выйти по УДО. Во время отбывания наказания он работал на швейном предприятии.