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Четырем рязанским УК выдадут предостережения за плохую уборку территорий домов
Инспекторы обследовали придомовые территории на улицах Чайкиной, Песоченской, Новоселов, Тимакова. Особое внимание специалисты уделили соблюдению правил благоустройства, в частности, состоянию контейнерных площадок, фасадов зданий и отмосток, вывозу ТБО и крупного строительного мусора, а также своевременной уборке домовладений. Нарушения обнаружили по четырем адресам. Они связаны с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов и отсутствием отсеков для них, повреждениями контейнерных площадок и складированием на них и прилегающих территориях строительных или древесных отходов. Для устранения замечаний управляющим организациям ООО УК «Сервисный центр ЖКХ», ООО УК «Интерстройсервис», ООО «Жилбытсервис», ООО «ЖКО № 17» выдадут предостережения.

Региональная госжилинспекция на прошедшей неделе провела рейды, во время которых проверила уборку территорий многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Инспекторы обследовали придомовые территории на улицах Чайкиной, Песоченской, Новоселов, Тимакова.

Нарушения обнаружили по четырем адресам.

Они связаны с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов, повреждениями контейнерных площадок и складированием на них и прилегающих территориях строительных или древесных отходов.

Для устранения замечаний управляющим организациям ООО УК «Сервисный центр ЖКХ», ООО УК «Интерстройсервис», ООО «Жилбытсервис», ООО «ЖКО № 17» выдадут предостережения.