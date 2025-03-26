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Аркадий Фомин: Благодаря национальным проектам регионы получили возможности для повышения качества жизни людей
В среду, 26 марта, в Государственной Думе состоялся ежегодный отчет о работе Правительства РФ в 2024 году. Его представил председатель Правительства Михаил Мишустин. В ходе обсуждения он ответил на вопросы депутатов. Также выступили руководители фракций.

Аркадий Фомин: Благодаря национальным проектам регионы получили возможности для повышения качества жизни людей. Его слова передает сайт регионального парламента.

В среду, 26 марта, в Государственной Думе состоялся ежегодный отчет о работе Правительства РФ в 2024 году. Его представил председатель Правительства Михаил Мишустин. В ходе обсуждения он ответил на вопросы депутатов. Также выступили руководители фракций.

В заседании нижней палаты российского парламента принял участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. В своем комментарии он подчеркнул, что глава кабинета министров представил не только итоги года, но и срез работы по национальным проектам.

«Особое внимание было уделено развитию инфраструктуры, модернизации здравоохранения и образования, укреплению института семьи, помощи участникам СВО. Благодаря нацпроектам регионы получили возможности для повышения качества жизни людей: построены школы, больницы, дороги, запущены программы газификации, расселения аварийного жилья, поддержки семей. Важно, что работа не останавливается. С 2025 года стартовали новые национальные проекты, которые продолжат системные изменения в стране», — рассказал Аркадий Фомин.

«Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров поднял вопрос о продлении программы обновления городского общественного транспорта. Тема очень актуальна для региона, она звучала как приоритетная и на отчете губернатора Павла Малкова в облдуме. Правительство России настроено на продолжение работы с прицелом на долгосрочные перспективы. Это значит, что изменения будут продолжаться, а регионы получат поддержку в решении важных задач», — подчеркнул он.