ВСУ атаковали дроном инфраструктуру кубанского филиала «Россетей»

Инцидент налет произошел днем 24 марта, в результате была отключена ЛЭП «Ростовская АЭС- Тихорецк».Также, в ЛНР киевский режим использовал БПЛА на газораспределительной станции «Сватово», в Крыму был перехвачен дрон, целью которого было оборудование Глебовского подземного хранилища газа.