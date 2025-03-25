В солотчинском лесу проложили минерализованные полосы для пожарной безопасности

Сооружения препятствуют распространению природных пожаров, снижают вероятность перехода огня на населенные пункты, объекты экономики и социальной инфраструктуры. Кроме того, провели работы по опашке в поселке Солотча — вдоль дорог, по периметру детских оздоровительных лагерей и в междурядьях лесных насаждений, у населенных пунктов. Также в поселке выставлены аншлаги по пожаропредупредительной тематике на въездах в городские леса, установлены загродительные барьеры.

В солотчинском лесу проложили минерализованные полосы для пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сооружения препятствуют распространению природных пожаров, снижают вероятность перехода огня на населенные пункты, объекты экономики и социальной инфраструктуры.

Кроме того, провели работы по опашке в поселке Солотча — вдоль дорог, по периметру детских оздоровительных лагерей и в междурядьях лесных насаждений, у населенных пунктов.

Также в поселке выставлены аншлаги по пожаропредупредительной тематике на въездах в городские леса, установлены загродительные барьеры.