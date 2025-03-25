В Смоленском районе на окружной дороге произошло смертельное ДТП

В Смоленском районе на окружной дороге произошло смертельное ДТП. Об этом пишет издание «Readovka» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Трагедия случилась днем 25 марта в районе деревни Щеченки. Столкнулись автомобили Changan и Nissan X-Trail.

По информации ведомства, 60-летний мужчина из Nissan X-Trail погиб, двое мужчин из Nissan X-Trail и Changan получили травмы и госпитализированы в лечебное учреждение.

Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.