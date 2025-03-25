В Рязанской области владельца земельного участка оштрафовали на полмиллиона

13 января 2025 года управление провело внеплановую документарную проверку ООО «АГРО-3».Выяснилось, что 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 2612,5 га заросли сорняками и кустарниками. ООО «АГРО-3» назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, юрлицо обязали устранить нарушения.