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В Рязанской области владельца земельного участка оштрафовали на полмиллиона
13 января 2025 года управление провело внеплановую документарную проверку ООО «АГРО-3».Выяснилось, что 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 2612,5 га заросли сорняками и кустарниками. ООО «АГРО-3» назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, юрлицо обязали устранить нарушения.

В Сапожковском районе владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения оштрафовали на полмиллиона. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

13 января 2025 года управление провело внеплановую документарную проверку ООО «АГРО-3».

Выяснилось, что 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 2612,5 га заросли сорняками и кустарниками.

ООО «АГРО-3» назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.

Кроме того, юрлицо обязали устранить нарушения.