В Рязанской области владельца земельного участка оштрафовали на полмиллиона
13 января 2025 года управление провело внеплановую документарную проверку ООО «АГРО-3».Выяснилось, что 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 2612,5 га заросли сорняками и кустарниками. ООО «АГРО-3» назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, юрлицо обязали устранить нарушения.
В Сапожковском районе владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения оштрафовали на полмиллиона. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
13 января 2025 года управление провело внеплановую документарную проверку ООО «АГРО-3».
Выяснилось, что 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 2612,5 га заросли сорняками и кустарниками.
ООО «АГРО-3» назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.
Кроме того, юрлицо обязали устранить нарушения.