В Рязанской области с 30 марта увеличится количество пригородных электричек
Отмечается, что с 30 марта по 25 октября по выходным дням пустят два доппоезда:№ 6016 В Голутвин — Рязань-1;№ 6007 В Рязань-1 — Голутвин. А с 27 апреля по 28 сентября по воскресеньям:№ 7051 В Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал).
В Рязанской области с 30 марта увеличится количество пригородных электричек. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.
Отмечается, что с 30 марта по 25 октября по выходным дням пустят два доппоезда:
- № 6016 В Голутвин — Рязань-1;
- № 6007 В Рязань-1 — Голутвин.
А с 27 апреля по 28 сентября по воскресеньям:
- № 7051 В Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал).