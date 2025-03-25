В Рязанской области с 30 марта увеличится количество пригородных электричек

Отмечается, что с 30 марта по 25 октября по выходным дням пустят два доппоезда:№ 6016 В Голутвин — Рязань-1;№ 6007 В Рязань-1 — Голутвин. А с 27 апреля по 28 сентября по воскресеньям:№ 7051 В Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал).