В Рязани осудили мошенников, которые обманули 38 человек на 5 млн рублей

Установлено, что в период с августа 2021 по октябрь 2022 года осужденные осуществляли деятельность по продаже кухонных гарнитуров под известной торговой маркой. Они заключали с потерпевшими договоры на поставку мебели, принимали от клиентов предоплату и умышленно не исполняли взятые на себя обязательства. В результате их преступных действий 38 людям причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей. Суд назначил им наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

В Рязани осудили мошенников, которые обманули 38 человек на 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в период с августа 2021 по октябрь 2022 года осужденные осуществляли деятельность по продаже кухонных гарнитуров под известной торговой маркой.

Они заключали с потерпевшими договоры на поставку мебели, принимали от клиентов предоплату и умышленно не исполняли взятые на себя обязательства.

В результате их преступных действий 38 людям причинен ущерб на сумму более 5 млн рублей.

Суд назначил им наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, со штрафом в размере 50 тысяч рублей.