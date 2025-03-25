В российских школах и колледжах проведут антитеррористические учения

Проверки пройдут в конце апреля. «Обозначил сегодня на оперативном совещании Сергей Сергеевич [Кравцов], что это будет ориентировочно 29-30 апреля», — отметили в ведомстве. Подобные мероприятия проводятся в стране с августа 2023-го. Проверки проходят дважды в год: в августе до начала учебы и весной с привлечением школьников.

В российских школах и колледжах проведут антитеррористические учения. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Минпросвещения.

Проверки пройдут в конце апреля.

«Обозначил сегодня на оперативном совещании Сергей Сергеевич [Кравцов], что это будет ориентировочно 29-30 апреля», — отметили в ведомстве.

Подобные мероприятия проводятся в стране с августа 2023-го. Проверки проходят дважды в год: в августе до начала учебы и весной с привлечением школьников.