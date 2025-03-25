В России предложили изменить правила покупки автомобилей

В ведомстве заявили, что хотят разрешить наличные валютные транзакции между российскими резидентами и нерезидентами стран Евразийского экономического союза. Отмечается, что текущие ограничения трансграничных платежей и правовая неопределенность в сфере валютных операций требуют пересмотра существующих норм. В настоящее время оплата покупки наличными между такими сторонами считается незаконной валютной операцией и подвергается штрафам.