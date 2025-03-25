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В Пронском районе пожарные шесть раз тушили горящую траву
Возгорания фиксировали в Новомичуринске, в райцентре и в нескольких селах."Пронские пожарные в воскресенье выезжали четыре раза: на улице Юбилейной в райцентре трава горела вблизи трансформаторной подстанции, полыхало и при въезде в Большое Село. А еще огонь быстро продвигался в сторону Чулкова со стороны села Абакумово. В Береговой Погореловке горели неудобья вдоль дороги за карьером", — рассказал начальник Пронской пожарной части № 33 Сергей Колганов. Также сотрудники Орловской муниципальной части тушили камыш по берегу реки Кердь, «Новомичуринский Центр 112″ гасил пламя, подступающее к деревне Роскино."В понедельник, 24 марта, в девять вечера загорелись неудобья по берегу реки вблизи деревни Давыдово. Думаю, что причиной послужила выброшенная кем-то сигарета или присутствие на побережье охотников», — доложила на рабочем совещании в районной администрации и.о. главы Орловского поселения Оксана Степанова. Отмечается, что начавшийся во вторник, 25 марта, дождь смог дать передышку пожарным службам.

В Пронском районе пожарные шесть раз тушили горящую траву. Об этом пишет ИД «Пресса».

Возгорания фиксировали в Новомичуринске, в райцентре и в нескольких селах.

«Пронские пожарные в воскресенье выезжали четыре раза: на улице Юбилейной в райцентре трава горела вблизи трансформаторной подстанции, полыхало и при въезде в Большое Село. А еще огонь быстро продвигался в сторону Чулкова со стороны села Абакумово. В Береговой Погореловке горели неудобья вдоль дороги за карьером», — рассказал начальник Пронской пожарной части № 33 Сергей Колганов.

Также сотрудники Орловской муниципальной части тушили камыш по берегу реки Кердь, «Новомичуринский Центр 112» гасил пламя, подступающее к деревне Роскино.

«В понедельник, 24 марта, в девять вечера загорелись неудобья по берегу реки вблизи деревни Давыдово. Думаю, что причиной послужила выброшенная кем-то сигарета или присутствие на побережье охотников», — доложила на рабочем совещании в районной администрации и.о. главы Орловского поселения Оксана Степанова.

Отмечается, что начавшийся во вторник, 25 марта, дождь смог дать передышку пожарным службам.