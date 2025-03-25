В Михайлове построят спортивный зал за 133 миллиона рублей

Новый спортивный зал и здание школы-интерната соединит надземный переход. Согласно документам, подрядчик должен оборудовать две площадки для 140 обучающихся: универсальную и с уличными тренажерами. Двухэтажное здание построят для проведения физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий. Ученики школы смогут играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол.Также в спортивном зале обустроят раздевалки, душевые, туалеты, комнаты личной гигиены, медицинский кабинет и помещение для инвентаря и лыж. Подрядчик должен предусмотреть доступ в здание и подъем на второй этаж для маломобильных групп населения. На территории около нового здания проведут работы по благоустройству и озеленению, установят малые архитектурные формы, уложат покрытие дорожек и тротуаров. Работы завершат до 15 декабря 2025 года. Заказчиком выступило ГКУ РО «Управление капитального строительства Рязанской области». Строительство финансируется из областного бюджета. Ранее сообщалось, что в Михайлове обустроят набережную Прони за 25 миллионов рублей.

На территории Михайловской школы-интерната построят спортивный зал за 132 миллиона 909 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Новый спортивный зал и здание школы-интерната соединит надземный переход. Согласно документам, подрядчик должен оборудовать две площадки для 140 обучающихся: универсальную и с уличными тренажерами. Двухэтажное здание построят для проведения физкультурно-оздоровительных и учебно-тренировочных занятий. Ученики школы смогут играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол.

Также в спортивном зале обустроят раздевалки, душевые, туалеты, комнаты личной гигиены, медицинский кабинет и помещение для инвентаря и лыж.

Подрядчик должен предусмотреть доступ в здание и подъем на второй этаж для маломобильных групп населения.

На территории около нового здания проведут работы по благоустройству и озеленению, установят малые архитектурные формы, уложат покрытие дорожек и тротуаров.

Работы завершат до 15 декабря 2025 года.

Заказчиком выступило ГКУ РО «Управление капитального строительства Рязанской области». Строительство финансируется из областного бюджета. Ранее сообщалось, что в Михайлове обустроят набережную Прони за 25 миллионов рублей.