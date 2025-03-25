В мессенджере Telegram могут сделать недельную подписку на Premium

Отмечается, что функция есть в новой бета-версии.Платформа может ограничивать некоторым пользователям возможность получать одноразовые коды в виде смс, и для них будет доступна подписка на неделю. Стоимость услуги не указывается.

В мессенджере Telegram могут сделать недельную подписку на Premium. Об этом пишет RT со ссылкой на профильные каналы.

Отмечается, что функция есть в новой бета-версии.

Платформа может ограничивать некоторым пользователям возможность получать одноразовые коды в виде смс, и для них будет доступна подписка на неделю. Стоимость услуги не указывается.