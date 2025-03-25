Гидрометцентр: весеннее половодье в Рязанской области практически завершилось

На части рек Рязанской области (Истья, Потапьево, Ранова, Верда, Проня, Мокша) уровень воды в среднем поднялся на 0,5 м. «В общепринятом смысле понятия половодья, в 2025 году половодье было (вскрытие рек ото льда), но без существенных подъемов уровней воды», — уточнили в сообщении. В Гидрометцентре добавили, что практически на всех реках отметки уровней воды соответствуют, либо приближаются к меженным значениям. Ранее стало известно, что уровень воды Оки в Рязани опустился до минимального за последние 40 лет значения.

Половодье в Рязанской области практически завершилось. Об этом 24 марта сообщили на сайте регионального Гидрометцентра.

На участке Оки между Рязанью и Елатьмой уровень воды упал до исторического минимума, побив рекорд 2020 года.

На части рек Рязанской области (Истья, Потапьево, Ранова, Верда, Проня, Мокша) уровень воды в среднем поднялся на 0,5 м.

«В общепринятом смысле понятия половодья, в 2025 году половодье было (вскрытие рек ото льда), но без существенных подъемов уровней воды», — уточнили в сообщении.

В Гидрометцентре добавили, что практически на всех реках отметки уровней воды соответствуют, либо приближаются к меженным значениям.

Ранее стало известно, что уровень воды Оки в Рязани опустился до минимального за последние 40 лет значения.