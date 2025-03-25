В ГАИ прокомментировали ДТП с опрокинувшимся грузовиком в Рязани

ДТП произошло во вторник, 25 марта, на Южной окружной дороге. По данным региональной ГАИ, в аварии никто не пострадал. Движение на участке дороги открыто. Ранее появилось видео с места происшествия. Кроме того, сообщалось, что опрокинувшаяся «ГАЗель» перекрыла проезжую часть.