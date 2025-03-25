В ДТП на улице Новоселов в Рязани пострадали двое детей

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 24 марта, вблизи дома № 45 корпус 1. По предварительной информации, 35-летняя рязанка на «Лексус РХ-300» столкнулась с «ВАЗ — 2114».В результате происшествия водитель автомобиля «Ваз 2114», а также пассажиры автомобиля «Лексус Рх-300» в возрасте 10 и 12 лет получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

В ДТП на улице Новоселов в Рязани пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 24 марта, вблизи дома № 45 корпус 1.

По предварительной информации, 35-летняя рязанка на «Лексус РХ-300» столкнулась с «ВАЗ — 2114».

В результате происшествия водитель автомобиля «Ваз 2114», а также пассажиры автомобиля «Лексус Рх-300» в возрасте 10 и 12 лет получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.