Сотрудники ФСБ задержали в Рязанской области наркодилера

Отмечается, что мужчина организовал преступную схему по бесконтактному сбыту наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети «Интернет».В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий противоправная деятельность пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России. Фигурант задержан с поличным на территории Рязанской области. Из незаконного оборота у него изъята партия наркотического вещества эфедрон, общей массой около 1 кг. Преступника заключили под стражу.