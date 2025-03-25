СК прокомментировал гибель студента в Рязани
«Московским следственным отделом Рязани проводится проверка после гибели молодого человека», — отметили в СК. Напомним, 23 марта студент рязанского политеха выпал из многоэтажки на улице Бирюзова.
СК прокомментировал гибель студента в Рязани. По данным пресс-службы ведомства, проводится проверка.
«Московским следственным отделом Рязани проводится проверка после гибели молодого человека», — отметили в СК.
Напомним, 23 марта студент рязанского политеха выпал из многоэтажки на улице Бирюзова.