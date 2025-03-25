Рязанское предприятие поделилось опытом бережливого производства

Сотрудники предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда» «Конфеста» и «Мегапласт» посетили производственный кластер «ТЕХНОНИКОЛЬ» в Рязани. Семинар по бережливому производству с экскурсией организовали эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

Участникам семинара рассказали об опыте компании в области внедрения бережливого производства, кейсах и конкретных инструментах: организации безопасного и эргономичного пространства, подаче предложений по улучшениям, стандартизированной работе, защите от ошибок и создании информационных стендов.

Также гости узнали, как визуализация помогает управлять производственными процессами и как с помощью матрицы компетенций развивают и обучают сотрудников.

Экскурсантов впечатлили масштабы предприятия, высокая степень автоматизации бизнес-процессов, порядок и забота о персонале, обеспечение безопасности производства.

«ТЕХНОНИКОЛЬ» — ведущий международный производитель строительных материалов и систем, а завод «ТЕХНО» в Рязани — одно из крупнейших в России и Евразии предприятий по выпуску минераловатной теплоизоляции. Производственная мощность трех технологических линий превышает четыре млн куб. м утеплителя в год.

Бережливое производство — естественное продолжение курса компании на максимальную эффективность: благодаря непрерывному анализу и совершенствованию рабочих процессов и последовательному сокращению потерь компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» за последнее десятилетие практически вдвое повысила производительность труда.

Напомним, эксперты РЦК регулярно организовывают экскурсии для представителей рязанских компаний на модельные предприятия региона. Экскурсии дают возможность увидеть, как работают «бережливые» инструменты в условиях реального производства, а также обменяться опытом с коллегами, получить консультации по практикам эффективного управления, мотивации персонала.

На сегодняшний день образцовыми предприятиями для изучения опыта реализации федпроекта «Производительность труда» в Рязанской области являются НПП «Тепловодохран», МГК «Световые технологии», «Фибратек» и ТТМ Центр.