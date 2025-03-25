Рязанским семьям на заправках начали предоставят скидку на топливо
По словам министра труда и соцзащиты региона Дениса Тараканова, многодетные семьи смогут получить скидку при оплате цифровой картой жителя Рязанской области. По данным РЗН. инфо, скидка с каждого литра бензина составит 3 рубля, на товары — 3% (кроме сигарет).
Рязанским семьям на заправках начали предоставят скидку на топливо. Об этом 25 марта сообщил министр труда и соцзащиты региона Денис Тараканов.
По его словам, многодетные семьи смогут получить скидку на заправке «Змей Горыныч» при оплате цифровой картой жителя Рязанской области. По данным РЗН. инфо, скидка с каждого литра бензина составит 3 рубля, на товары — 3% (кроме сигарет).