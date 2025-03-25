Рязанские семьи погибших участников СВО получат выплаты за их ранения

Чиновники проголосовали за предоставление «членам семей участников СВО право на получение материальной помощи за ранение, которое они не смогли получить в связи с гибелью». «Мы столкнулись с тем, что есть такие факты, поэтому меняем законодательство», — отметил министр труда и соцзащиты региона Денис Тараканов.

Рязанские семьи погибших участников СВО получат выплаты за их ранения. Соответствующее решение приняли 25 марта на заседании правительства.

Чиновники проголосовали за предоставление «членам семей участников СВО право на получение материальной помощи за ранение, которое они не смогли получить в связи с гибелью».

«Мы столкнулись с тем, что есть такие факты, поэтому меняем законодательство», — отметил министр труда и соцзащиты региона Денис Тараканов.