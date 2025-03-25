Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
Срд, 26
Чтв, 27
ЦБ USD 84.19 0.32 26/03
ЦБ EUR 92.34 0.81 26/03
Нал. USD 85.50 / 86.80 25/03 18:20
Нал. EUR 93.50 / 94.50 25/03 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
Вчера 14:49
1 925
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
За 10 лет работы Академии тенниса Рязанская область зан...
11 часов назад
723
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
8 641
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
21 726
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанские семьи погибших участников СВО получат выплаты за их ранения
Чиновники проголосовали за предоставление «членам семей участников СВО право на получение материальной помощи за ранение, которое они не смогли получить в связи с гибелью». «Мы столкнулись с тем, что есть такие факты, поэтому меняем законодательство», — отметил министр труда и соцзащиты региона Денис Тараканов.

Рязанские семьи погибших участников СВО получат выплаты за их ранения. Соответствующее решение приняли 25 марта на заседании правительства.

Чиновники проголосовали за предоставление «членам семей участников СВО право на получение материальной помощи за ранение, которое они не смогли получить в связи с гибелью».

«Мы столкнулись с тем, что есть такие факты, поэтому меняем законодательство», — отметил министр труда и соцзащиты региона Денис Тараканов.