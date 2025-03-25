Рязанец во дворе дома протаранил припаркованные автомобили и скрылся
Отмечается, что ЧП случилось около дома № 4 по улице Княжье Поле."Водитель протаранил несколько автомобилей, после чего врезался в мусорку, вышел из авто и ушел домой", — написал автор.
Рязанец во дворе дома протаранил припаркованные автомобили и скрылся. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
Отмечается, что ЧП случилось около дома № 4 по улице Княжье Поле.
«Водитель протаранил несколько автомобилей, после чего врезался в мусорку, вышел из авто и ушел домой», — написал автор.