Рязанец во дворе дома протаранил припаркованные автомобили и скрылся

Отмечается, что ЧП случилось около дома № 4 по улице Княжье Поле."Водитель протаранил несколько автомобилей, после чего врезался в мусорку, вышел из авто и ушел домой", — написал автор.