Рязанец ограбил автосервис

Отмечается, что в полицию обратился мужчина и сообщил, что из помещения автосервиса, где он работает, пропали два набора инструментов. Входная дверь в мастерскую была, как всегда в рабочее время, не заперта. Оперативники опросили работников и руководителя автосервиса и узнали, что недавно из мастерской уволился слесарь. Разыскав мужчину, правоохранители установили его причастность к краже. Возбуждено уголовное дело.

Рязанец ограбил автосервис. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратился мужчина и сообщил, что из помещения автосервиса, где он работает, пропали два набора инструментов.

Входная дверь в мастерскую была, как всегда в рабочее время, не заперта.

Оперативники опросили работников и руководителя автосервиса и узнали, что недавно из мастерской уволился слесарь.

Разыскав мужчину, правоохранители установили его причастность к краже.

Возбуждено уголовное дело.