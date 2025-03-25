Рязанец ограбил автосервис
Отмечается, что в полицию обратился мужчина и сообщил, что из помещения автосервиса, где он работает, пропали два набора инструментов. Входная дверь в мастерскую была, как всегда в рабочее время, не заперта. Оперативники опросили работников и руководителя автосервиса и узнали, что недавно из мастерской уволился слесарь. Разыскав мужчину, правоохранители установили его причастность к краже. Возбуждено уголовное дело.
Рязанец ограбил автосервис. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратился мужчина и сообщил, что из помещения автосервиса, где он работает, пропали два набора инструментов.
Входная дверь в мастерскую была, как всегда в рабочее время, не заперта.
Оперативники опросили работников и руководителя автосервиса и узнали, что недавно из мастерской уволился слесарь.
Разыскав мужчину, правоохранители установили его причастность к краже.
Возбуждено уголовное дело.