Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 26 марта

С 09:00 до 15:00 холодной воды не будет по адресу: улица Сельских Строителей, дома №№ 4г, 4д, 4ж, 4з, 5а, 5б, 5 В, 6, 6 корпус 2, 6 корпус 3. Кроме того, холодную воду отключат c 09:30 до 17:00 по адресам: улица 1-я Прудная, дома №№½, 2а, 2б, 2 В, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с/т «кирпичник», 14/10, 16, 16а, 18 а (МБДОУ Детский сад № 105), 20 корпус 1, 20б (МБДОУ Детский сад № 105), 21, 22, 23, 23 с/т «кирпичник» дома №№ 9, 24, 24а;Куйбышевское шоссе, c дома № 28 по № 51;улица Связи, дома №№ 21 (административное здание), 25 (ООО Альфа-М), 29 (ТЕХПРОМ), 25 строение 2 ООО КРОВ, 17 ЦТП. Снизят подачу холодной воды по адресам: улица Связи;улица Соколовская;2-я Прудная.