Рязанцев предупредили о дожде с мокрым снегом

Отмечается, что 25 марта будет облачно. Днем временами дождь (в отдельных районах возможно с мокрым снегом).Температура воздуха по области ночью −3…+2°С, днем +4…+9°С.В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.