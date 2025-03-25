Рязанцев предупредили о дожде с мокрым снегом
Отмечается, что 25 марта будет облачно. Днем временами дождь (в отдельных районах возможно с мокрым снегом).Температура воздуха по области ночью −3…+2°С, днем +4…+9°С.В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.
Рязанцев предупредили о дожде с мокрым снегом. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.
Отмечается, что 25 марта будет облачно. Днем временами дождь (в отдельных районах возможно с мокрым снегом).
Температура воздуха по области ночью −3…+2°С, днем +4…+9°С.
В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.