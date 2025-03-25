Рязанца отправят в колонию за нападение на полицейского

Установлено, что в августе 2024 года 40-летний мужчина в одном из заведений города ударил по голове правоохранителя, приехавшего на вызов. У пострадавшего диагностировали комплекс закрытой черепно-мозговой травмы с осложнениями. Нападавшего признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Рязанца отправят в колонию за нападение на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2024 года 40-летний мужчина в одном из заведений города ударил по голове правоохранителя, приехавшего на вызов. У пострадавшего диагностировали комплекс закрытой черепно-мозговой травмы с осложнениями.

Нападавшего признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.