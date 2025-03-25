Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
Срд, 26
Чтв, 27
ЦБ USD 83.87 -0.77 25/03
ЦБ EUR 91.53 0.1 25/03
Нал. USD 85.57 / 86.50 25/03 14:55
Нал. EUR 93.53 / 94.90 25/03 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Вчера 14:49
1 469
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
5 часов назад
377
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
8 160
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
21 261
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанца отправят в колонию за нападение на полицейского
Установлено, что в августе 2024 года 40-летний мужчина в одном из заведений города ударил по голове правоохранителя, приехавшего на вызов. У пострадавшего диагностировали комплекс закрытой черепно-мозговой травмы с осложнениями. Нападавшего признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Рязанца отправят в колонию за нападение на полицейского. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в августе 2024 года 40-летний мужчина в одном из заведений города ударил по голове правоохранителя, приехавшего на вызов. У пострадавшего диагностировали комплекс закрытой черепно-мозговой травмы с осложнениями.

Нападавшего признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия опасного для здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.