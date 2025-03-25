Россиян предупредили о возникновении «температурного хвоста» после инфекций

После того, как основные симптомы болезни прошли, в течение одной-трех недель может держаться слегка повышенная температура тела (37—37,5 °C). Врач уточнила, что это вызвано остаточной воспалительной реакцией в организме. Кроме того, «температурный хвост» может быть связан с восстановлением терморегуляции организма. «После интенсивной борьбы с инфекцией организму требуется время, чтобы восстановить нормальную терморегуляцию — во время болезни с высокой температурой они могут нарушаться», — уточнила Филева. Она добавила, что сроки такого восстановления индивидуальны. В большинстве случаев «температурный хвост» считается нормальной реакцией иммунной системы на вирусную инфекцию и не требует лечения, заключили в публикации.

Россиян предупредили о возникновении «температурного хвоста» после инфекций. Об этом RT рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

По ее словам, после того, как основные симптомы болезни прошли, в течение одной-трех недель у человека может держаться слегка повышенная температура тела (37—37,5 °C).

Врач уточнила, что это вызвано остаточной воспалительной реакцией.

Кроме того, «температурный хвост» может быть связан с восстановлением терморегуляции организма.

«После интенсивной борьбы с инфекцией организму требуется время, чтобы восстановить нормальную терморегуляцию — во время болезни с высокой температурой они могут нарушаться», — уточнила Филева.

Она добавила, что сроки такого восстановления индивидуальны.

В большинстве случаев «температурный хвост» считается нормальной реакцией иммунной системы на вирусную инфекцию и не требует лечения, заключили в публикации.