Россиян предупредили о возникновении «температурного хвоста» после инфекций
После того, как основные симптомы болезни прошли, в течение одной-трех недель может держаться слегка повышенная температура тела (37—37,5 °C). Врач уточнила, что это вызвано остаточной воспалительной реакцией в организме. Кроме того, «температурный хвост» может быть связан с восстановлением терморегуляции организма. «После интенсивной борьбы с инфекцией организму требуется время, чтобы восстановить нормальную терморегуляцию — во время болезни с высокой температурой они могут нарушаться», — уточнила Филева. Она добавила, что сроки такого восстановления индивидуальны. В большинстве случаев «температурный хвост» считается нормальной реакцией иммунной системы на вирусную инфекцию и не требует лечения, заключили в публикации.
Россиян предупредили о возникновении «температурного хвоста» после инфекций. Об этом RT рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.
По ее словам, после того, как основные симптомы болезни прошли, в течение одной-трех недель у человека может держаться слегка повышенная температура тела (37—37,5 °C).
Врач уточнила, что это вызвано остаточной воспалительной реакцией.
Кроме того, «температурный хвост» может быть связан с восстановлением терморегуляции организма.
«После интенсивной борьбы с инфекцией организму требуется время, чтобы восстановить нормальную терморегуляцию — во время болезни с высокой температурой они могут нарушаться», — уточнила Филева.
Она добавила, что сроки такого восстановления индивидуальны.
В большинстве случаев «температурный хвост» считается нормальной реакцией иммунной системы на вирусную инфекцию и не требует лечения, заключили в публикации.
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