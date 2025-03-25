Россия и США договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море

Решение приняли по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде. «США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море», — говорится в заявлении.

Россия и США договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Белого дома.

Решение приняли по итогам встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.

«США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море», — говорится в заявлении.