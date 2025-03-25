Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенный пункт Мирное в ДНР, «Днепр» взяли под контроль село Малые Щербаки в Запорожской области. На двух направлениях ВСУ потеряли более 320 военнослужащих.
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО. Об этом во вторник, 25 марта, сообщило Минобороны в соцсетях.
Подразделения группировки российских войск «Запад» освободили населенный пункт Мирное в ДНР, «Днепр» взяли под контроль село Малые Щербаки в Запорожской области.
На двух направлениях ВСУ потеряли более 320 военнослужащих.