Российские банки могут обязать использовать кодовое слово при общении с клиентом

Соответствующее обращение направили в Центробанк. «Прошу рассмотреть возможность публикации официального заявления на сайте Центрального банка Российской Федерации с рекомендацией для граждан договориться о перечне кодовых слов, которые необходимо озвучивать при просьбе перевести деньги… Считаю необходимым рассмотреть инициативу, согласно которой все сотрудники банков, осуществляющие коммуникацию с клиентами по телефону, будут обязаны использовать специальное кодовое слово, в том числе в мобильном приложении банка», — говорится в документе. По мнению авторов инициативы, это станет дополнительной мерой защиты от мошенников и позволит клиентам быть уверенными в том, что они общаются с настоящим представителем банка, а не с аферистами.

Российские банки могут обязать использовать кодовое слово при общении с клиентом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутатов Владислава Даванкова и Антона Ткачева.

Соответствующее обращение они направили в Центробанк.

«Прошу рассмотреть возможность публикации официального заявления на сайте Центрального банка Российской Федерации с рекомендацией для граждан договориться о перечне кодовых слов, которые необходимо озвучивать при просьбе перевести деньги… Считаю необходимым рассмотреть инициативу, согласно которой все сотрудники банков, осуществляющие коммуникацию с клиентами по телефону, будут обязаны использовать специальное кодовое слово, в том числе в мобильном приложении банка», — говорится в документе.

По мнению авторов инициативы, это станет дополнительной мерой защиты от мошенников и позволит клиентам быть уверенными в том, что они общаются с настоящим представителем банка, а не с аферистами.