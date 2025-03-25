Роскомнадзор назвал число уголовных дел за неисполнение закона иноагентами

Следственные органы России привлекли 62 человека к уголовной ответственности. «В 2024 году мы составили более 380 протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. Наложено административных штрафов на общую сумму 17 млн рублей», — сказал замглавы ведомства. Он добавил, что в настоящее время в России ограничили доступ к 40 ресурсам, каналам и материалам иноагентов, которые распространяли запрещенную информацию.

Роскомнадзор назвал число уголовных дел за неисполнение закона иноагентами. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя РКН Вадима Субботина.

Следственные органы России привлекли 62 человека к уголовной ответственности. «В 2024 году мы составили более 380 протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных агентов за нарушение порядка их деятельности. Наложено административных штрафов на общую сумму 17 млн рублей», — сказал замглавы ведомства.

Он добавил, что в настоящее время в России ограничили доступ к 40 ресурсам, каналам и материалам иноагентов, которые распространяли запрещенную информацию.