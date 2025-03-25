Путин пообещал подумать о включении цирков в программу «Пушкинская карта»

С соответствующим предложением выступил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. «Что касается расширения возможностей „Пушкинской карты“, мы, конечно, посмотрим», — ответил Владимир Путин. Российский лидер также заявил, что культура должна быть доступна всем россиянам, вне зависимости от региона, в котором они проживают.