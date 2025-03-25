Путин пообещал подумать о включении цирков в программу «Пушкинская карта»
С соответствующим предложением выступил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. «Что касается расширения возможностей „Пушкинской карты“, мы, конечно, посмотрим», — ответил Владимир Путин. Российский лидер также заявил, что культура должна быть доступна всем россиянам, вне зависимости от региона, в котором они проживают.
Президент России Владимир Путин пообещал подумать над предложением расширить действие программы «Пушкинская карта» на цирки. Его слова
С соответствующим предложением выступил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
«Что касается расширения возможностей „Пушкинской карты“, мы, конечно, посмотрим», — ответил Владимир Путин.
Российский лидер также заявил, что культура должна быть доступна всем россиянам, вне зависимости от региона, в котором они проживают.