Прокуратура обязала руководителя компании рассчитаться с рязанцем при увольнении

Установлено, что мужчина осуществлял трудовую деятельность на одном из предприятий района в должности слесаря по ремонту оборудования. В нарушение требований закона при увольнении окончательный расчет с ним произведен не был, в связи с чем образовалась задолженность на сумму более 23 тысяч рублей. По данному факту руководителю организации внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении. Права заявителя восстановлены, с ним произведен окончательный расчет.