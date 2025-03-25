Прокуратура начала проверку после информации о разрушении рязанской многоэтажки

Установлено, что жильцами дома проведены работы по переустройству мест общего пользования, что способствовало разрушению конструктивных элементов дома. При этом мер для обеспечения безопасности людей управляющей компанией не принято. Кроме того, в подвале дома есть вода, а прилегающая территория захламлена мусором. Директору управляющей компании внесено представление. Капремонт фасада дома запланирован на 2025 год. В феврале в адрес руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области внесено представление, по результатам рассмотрения организовано обследование.