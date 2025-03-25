Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
Срд, 26
Чтв, 27
ЦБ USD 83.87 -0.77 25/03
ЦБ EUR 91.53 0.1 25/03
Нал. USD 85.57 / 86.50 25/03 14:55
Нал. EUR 93.53 / 94.90 25/03 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Вчера 14:49
1 469
Итоги работы рязанской Академии тенниса к 10-летнему юбилею
5 часов назад
377
«Храм или сквер» по-рязански. Жители Приокского высказались о строител...
Если взглянуть на карту города, можно заметить, что в р...
21 марта 13:00
8 160
Как рязанские бомжи переживают зиму и кто им помогает
Журналист РЗН. Инфо пообщалась с волонтерами и работник...
15 марта 12:02
21 261
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Прокуратура начала проверку после информации о разрушении рязанской многоэтажки
Установлено, что жильцами дома проведены работы по переустройству мест общего пользования, что способствовало разрушению конструктивных элементов дома. При этом мер для обеспечения безопасности людей управляющей компанией не принято. Кроме того, в подвале дома есть вода, а прилегающая территория захламлена мусором. Директору управляющей компании внесено представление. Капремонт фасада дома запланирован на 2025 год. В феврале в адрес руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области внесено представление, по результатам рассмотрения организовано обследование.

Прокуратура начала проверку после информации о разрушении рязанской многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что жильцами дома № 3 по улице Октябрьской проведены работы по переустройству мест общего пользования, что способствовало разрушению конструктивных элементов дома.

При этом мер для обеспечения безопасности людей управляющей компанией не принято.

Кроме того, в подвале дома есть вода, а прилегающая территория захламлена мусором.

Директору управляющей компании внесено представление.

Капремонт фасада дома запланирован на 2025 год. В феврале в адрес руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области внесено представление, по результатам рассмотрения организовано обследование.