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Под Суджей погиб боец Рязанского полка ВДВ
Дорджи Сахуров родился 9 апреля 1991 года. Он выпускник калмыцкой Цаган-Нурской средней школы имени Н.М. Санджирова. После окончания школы проходил срочную службу во Владимире. Отмечается, что 18 октября 2024 года мужчина подписал контракт с Минобороны. Он прошел подготовку в учебном центре в Буденновске Ставропольского края и был направлен в 119 Рязанский парашютно-десантный полк ВДВ с дислокацией в Суджанском районе Курской области. «21 января 2025 года, выполняя свой воинский долг, будучи командиром группы, Дорджи ушел на боевое задание возле населенного пункта Нижний Клин Суджанского района и не вернулся», — отметили в посте. Уточняется, что у мужчины остались жена и сын.

Под Суджей погиб боец Рязанского полка ВДВ Дорджи Сахуров. Об этом 24 марта сообщили в группе «Цаган-Нур (Талтахн)» в «ВК».

Дорджи Сахуров родился 9 апреля 1991 года. Он выпускник калмыцкой Цаган-Нурской средней школы имени Н.М. Санджирова. После окончания школы проходил срочную службу во Владимире.

Отмечается, что 18 октября 2024 года мужчина подписал контракт с Минобороны. Он прошел подготовку в учебном центре в Буденновске Ставропольского края и был направлен в 119 Рязанский парашютно-десантный полк ВДВ с дислокацией в Суджанском районе Курской области.

«21 января 2025 года, выполняя свой воинский долг, будучи командиром группы, Дорджи ушел на боевое задание возле населенного пункта Нижний Клин Суджанского района и не вернулся», — отметили в посте.

Уточняется, что у мужчины остались жена и сын.

Фото: группа «Цаган-Нур (Талтахн)» в «ВК»