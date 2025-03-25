Песков: итоги переговоров в Эр-Рияде доложили Москве и Вашингтону

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что они сейчас анализируются. И уточнил, что содержание точно не будет публиковаться, контакты носили технический характер. Напомним, встреча России и США прошла 24 марта в Эр-Рияде. На ней планировали обсудить тему урегулирования конфликта на Украине и реализацию черноморской инициативы.

Итоги переговоров в Эр-Рияде доложили Москве и Вашингтону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Он подчеркнул, что они сейчас анализируются. И уточнил, что содержание точно не будет публиковаться, контакты носили технический характер

Напомним, встреча России и США прошла 24 марта в Эр-Рияде. На ней планировали обсудить тему урегулирования конфликта на Украине и реализацию черноморской инициативы.