На трассе под Орлом студентка погибла под колесами автомобиля

На трассе под Орлом студентка погибла под колесами автомобиля. Об этом сообщает паблик «Плохие новости 18+" ВКонтакте.

Трагедия случилась рано утром в воскресенье. 56-летний водитель «Гранты» насмерть сбил 23-летнюю девушку, которая шла в попутном направлении вдоль дороги.

По некоторым данным, студентка Орловского аграрного госуниверситета каталась на машине со своим парнем. У них произошла ссора, после чего девушка вышла и отправилась пешком в сторону города.