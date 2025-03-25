На трассе М5 в Рязанской области столкнулись фура и легковушка

Отмечается, что авария случилась во вторник, 25 марта, около поворота на деревню Батурино Рыбновского района. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают сотрудникик ГАИ.

На трассе М5 в Рязанской области столкнулись фура и легковушка. Об этом читатели сообщили в редакцию РЗН.Инфо.

Отмечается, что авария случилась во вторник, 25 марта, около поворота на деревню Батурино Рыбновского района.

Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают сотрудники ГАИ.