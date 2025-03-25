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МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до конца суток 25 марта на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.Жителей призвали не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держать наготове электрический фонарь и не пользоваться открытым огнем для освещения.

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Информация размещена на сайте ведомства.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до конца суток 25 марта на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.

Жителей призвали не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держать наготове электрический фонарь и не пользоваться открытым огнем для освещения.