МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до конца суток 25 марта на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.Жителей призвали не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держать наготове электрический фонарь и не пользоваться открытым огнем для освещения.

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Информация размещена на сайте ведомства.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до конца суток 25 марта на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с.

Жителей призвали не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице. На случай отключения электричества в вечернее время держать наготове электрический фонарь и не пользоваться открытым огнем для освещения.