Малков: из-за строительства Южного обхода придется потерпеть разрушение дорог

25 марта на заседании правительства губернатор зачитал жалобу жителей деревни Ивкино о том, что единственный подъезд к населенному пункту разрушили. «Строительство Южного обхода — огромная нагрузка на дорожную сеть. Дорожная сеть будет страдать. Неудобства будут, дороги буду разрушать, мы их будем ремонтировать, придется потерпеть», — заявил глава региона.

Павел Малков заявил, что из-за строительства Южного обхода придется потерпеть разрушение дорог. 25 марта на заседании правительства губернатор зачитал жалобу жителей деревни Ивкино о том, что единственный подъезд к населенному пункту разрушили.

«Строительство Южного обхода — огромная нагрузка на дорожную сеть. Дорожная сеть будет страдать. Неудобства будут, дороги буду разрушать, мы их будем ремонтировать, придется потерпеть», — заявил глава региона.

Напомним, для вывода транзитного транспорта из Рязани построят Южный обход протяженностью 26,5 км. Он пройдет от трассы М-5 «Урал» у Божатково до Протасово. Строительство начнется летом 2025 года.

Согласно тендеру, на работы потратят 20 миллиардов 715 миллионов 694 тысячи рублей.