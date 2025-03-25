Кремль опубликовал список объектов, по которым не будут бить во время моратория

Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Соответствующая информация опубликована 25 марта на сайте Кремля. В перечень вошли: нефтеперерабатывающие предприятия;нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;атомные электростанции;дамбы гидроэлектростанций. Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен, заявили в Кремле. Уточняется, что в случае нарушения моратория одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

Россия и США согласовали перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Соответствующая информация опубликована 25 марта на сайте Кремля.

В перечень вошли:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен, заявили в Кремле.

Уточняется, что в случае нарушения моратория одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.