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Глава ВТБ предложил создать международную правовую базу для защиты финсектора от давления

Андрей Костин, президент- председатель правления ВТБ, предложил создать международные правовые нормы для защиты финансового сектора от политического давления. Он отметил, что многие страны, включая Китай и арабские государства, беспокоятся о возможных санкциях, как это произошло с Россией.

Костин считает, что санкции должны применяться осторожно и необходимо создать новую правовую базу, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее Владимир Путин поручил правительству разработать правила для возвращения западных компаний на российский рынок, подчеркнув важность гарантий добросовестного ведения бизнеса. Он также отметил, что при возвращении компаний отечественные производители должны иметь приоритет.