Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ближайший час, с сохранением до конца суток 25 марта, ночью и утром 26 марта, на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами прогнозируют налипание мокрого снега, а также переход температуры воздуха через 0 градусов. На отдельных участках дорог будет гололедица.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ближайший час, с сохранением до конца суток 25 марта, ночью и утром 26 марта, на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Местами прогнозируют налипание мокрого снега, а также переход температуры воздуха через 0 градусов.
На отдельных участках дорог будет гололедица.