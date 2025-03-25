Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

В ближайший час, с сохранением до конца суток 25 марта, ночью и утром 26 марта, на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами прогнозируют налипание мокрого снега, а также переход температуры воздуха через 0 градусов. На отдельных участках дорог будет гололедица.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ближайший час, с сохранением до конца суток 25 марта, ночью и утром 26 марта, на территории Рязанской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Местами прогнозируют налипание мокрого снега, а также переход температуры воздуха через 0 градусов.

На отдельных участках дорог будет гололедица.